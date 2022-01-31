В Беларуси выбрали лучшие марки рыбы и морепродуктов. Самым популярным оказался продуктовый бренд «Санта Бремор». Предпочтения потребителей изучили организаторы ежегодной премии «Бренд года».

Как показало исследование, самая известная марка рыбной продукции в Беларуси – «Санта Бремор». Ее назвали 69% респондентов. Другие бренды отмечали гораздо реже – два ближайших претендента получили по 16% упоминаний.

В рейтинге предпочтений схожая ситуация: рыбу и морепродукты от «Санта Бремор» выбирают 59% потребителей. Для сравнения, другие марки по отдельности получили меньше 12% голосов. Среди тех, кто хорошо знаком с продукцией, поклонников «Санта Бремор» еще больше: этому бренду отдают предпочтение 85% потребителей.

Что интересно, в числе почитателей продукции «Санта Бремор» в основном женщины. Больше всего рыба и морепродукты нравятся людям среднего возраста и старше, хотя популярны они и в молодежной среде. Чаще всего рыбные продукты осознанно выбирают семейные покупатели, которые имеют средний уровень дохода и выше.

По регионам статистика предпочтений отличается незначительно. Так, самая большая доля поклонников рыбной продукции «Санта Бремор» приходится на Брестскую область – 65%, а за ней следует Гомельский регион с 64% покупателей.

Исследование позволило определить победителей «Бренда года». Золотую медаль в категории «Рыба и морепродукты» получил продуктовый бренд «Санта Бремор». Брестский производитель также взял золото за мороженое «ТОП».

«Бренд «Санта Бремор» силен своей историей, географией, качеством и ассортиментом рыбной продукции – наверное, самым широким в странах СНГ. У людей он ассоциируется с европейскими рыбными традициями, а в России даже не все знают, что марка родом из Беларуси. Согласно исследованию большинство потребителей не только знают, но и предпочитают рыбную продукцию бренда «Санта Бремор». А это лишний раз подтверждает: нам удается попадать в ожидания покупателей», – отметила заместитель директора по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Лучшие бренды Беларуси определил национальный опрос, который прошел в конце 2021 года. Респондентов выбирали из более чем 40 000 желающих, были охвачены города с населением от 50 000 человек. Всего было проанкетировано 1002 участника – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Ошибка выборки не превышает 3,7%. Потребителей просили назвать марки, которые они знают и которые предпочитают.