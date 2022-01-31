Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 января 2021 года выросло до 742,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 742 тыс. 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 733 тыс. 526 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1514 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6052 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1965 человек, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 28 тыс. 961 тест. Всего в стране проведено 11 млн 720 тыс. 365 тестов.