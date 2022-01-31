На ЭТП "БУТБ-Имущество" продано столетнее здание в центре Пинска. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Согласно информации, 2-этажная постройка площадью 214 кв. м является историко-культурной ценностью и примечательна тем, что здесь работал известный в СССР шахматный клуб.

В сентябре 2021 г. объект был впервые выставлен на аукцион, тогда за него просили 211 тыс. BYN.

28 января 2022 года прошли повторные торги. Начальная цена составила 107,5 тыс. BYN, за лот боролись два участника. Торги длились 16 минут и завершились на сумме в 145 тыс. BYN.

Новый владелец сможет использовать здание для размещения кафе, ресторана, магазина или офиса по оказанию услуг.