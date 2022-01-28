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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ПЕРЕРАБОТАЛИ 6,9 МЛН ТОНН МОЛОКА


12:43 31.01.2022

За январь-декабрь 2021 года молокоперерабатывающие организации системы Минсельхозпрода переработали 6,9 млн т молока.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, темп роста переработки молока составил 100,9% к 202 году.

Темп роста производства молочной продукции в физическом объеме к 2020 году составил: сыров жирных – 101,6% (произведено 272,5 тыс. тонн), цельномолочной продукции – 100,8% (1719,9 тыс. тонн), сухого цельного молока – 157,6% (37,3 тыс. тонн), сухой молочной сыворотки –104,2% (126,9 тыс. тонн).

На мясокомбинатах системы Минсельхозпрода за январь-декабрь 2021 года темп роста переработки скота составил 100,8% к соответствующему периоду прошлого года (переработано 547,1 тыс. тонн скота в живом весе).

Производство мясопродуктов составило: говядины - 105,4% (произведено 184,7 тыс. тонн), колбасных изделий - 107,7% (224,7 тыс. тонн), мясных полуфабрикатов - 121,6% (81,8 тыс. тонн).

Производство в республике на душу населения мяса превышает на 38,4% его среднедушевое потребление, молока и молочных продуктов - в 3,4 раза.
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