|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ПЕРЕРАБОТАЛИ 6,9 МЛН ТОНН МОЛОКА
12:43 31.01.2022
За январь-декабрь 2021 года молокоперерабатывающие организации системы Минсельхозпрода переработали 6,9 млн т молока.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, темп роста переработки молока составил 100,9% к 202 году.
Темп роста производства молочной продукции в физическом объеме к 2020 году составил: сыров жирных – 101,6% (произведено 272,5 тыс. тонн), цельномолочной продукции – 100,8% (1719,9 тыс. тонн), сухого цельного молока – 157,6% (37,3 тыс. тонн), сухой молочной сыворотки –104,2% (126,9 тыс. тонн).
На мясокомбинатах системы Минсельхозпрода за январь-декабрь 2021 года темп роста переработки скота составил 100,8% к соответствующему периоду прошлого года (переработано 547,1 тыс. тонн скота в живом весе).
Производство мясопродуктов составило: говядины - 105,4% (произведено 184,7 тыс. тонн), колбасных изделий - 107,7% (224,7 тыс. тонн), мясных полуфабрикатов - 121,6% (81,8 тыс. тонн).
Производство в республике на душу населения мяса превышает на 38,4% его среднедушевое потребление, молока и молочных продуктов - в 3,4 раза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2022
Курсы в банках
на 31.01.2022
Конвертация в банках
на 31.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте