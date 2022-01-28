В 2021 году организациями всех форм собственности Гродненской области построено 4,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 430,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 226,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 52,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 172,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 108,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 72,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 16,8% от общего ввода по области.