Государственный долг Беларуси на 1 января 2022 года составил 58,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,5 млрд рублей, или на 0,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг на 1 января 2022 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

В 2021 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1273,1 млн, погашение внешнего государственного долга составило $1609,0 млн.

Внутренний государственный долг на 1 января 2022 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,0 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,9%.

В 2021 году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $1237,8 млн и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $333,1 млн и 145,0 млн рублей.