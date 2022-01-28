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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ УМЕНЬШИЛСЯ НА 1,9%, ВНУТРЕННИЙ – ВЫРОС НА 19,9%
11:55 31.01.2022
Государственный долг Беларуси на 1 января 2022 года составил 58,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,5 млрд рублей, или на 0,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг на 1 января 2022 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.
В 2021 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1273,1 млн, погашение внешнего государственного долга составило $1609,0 млн.
Внутренний государственный долг на 1 января 2022 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,0 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,9%.
В 2021 году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $1237,8 млн и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $333,1 млн и 145,0 млн рублей.
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