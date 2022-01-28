8 февраля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров СОАО «Коммунарка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет об увеличении уставного фонда СОАО «Коммунарка», а также условиях проведения закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции кондитерской фабрики.

Кроме того, акционеры утвердят оценку стоимости неденежного вклада в уставный фонд СОАО «Коммунарка», обсудят результаты закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции.

Помимо этого, планируется утвердить устав СОАО «Коммунарка» в новой редакции.