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ЭКОНОМИКА РБ
УСТАВ СОАО «КОММУНАРКА» ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ
11:41 31.01.2022
8 февраля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров СОАО «Коммунарка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет об увеличении уставного фонда СОАО «Коммунарка», а также условиях проведения закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции кондитерской фабрики.
Кроме того, акционеры утвердят оценку стоимости неденежного вклада в уставный фонд СОАО «Коммунарка», обсудят результаты закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции.
Помимо этого, планируется утвердить устав СОАО «Коммунарка» в новой редакции.
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