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ЭКОНОМИКА РБ


В ОРШЕ С 1 ФЕВРАЛЯ БУДУТ ИДТИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ


10:53 31.01.2022

С 1 февраля 2022 года в течение месяца филиалом «Оршанская ТЭЦ» для поиска утечек и несанкционированного слива сетевой воды из тепловых сетей и систем отопления городов Орша и Барань будут проводиться мероприятия по подкрашиванию сетевой воды пищевым красителем «Уранин А».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», краситель является безвредным для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. «Уранин А» также известен под названием «флуоресцин» и дает при растворении в воде насыщенный зеленый цвет.

Данное мероприятие позволит определить места повреждения оборудования тепловых сетей и тепловых узлов, повысить оперативность устранения выявленных дефектов и качество оказываемых услуг со стороны энергоснабжающей организации, а также обезопасить людей от риска использования воды не питьевого качества.

При обнаружении стоков, луж, снега, окрашенных в изумрудно-зеленый цвет, изменения цвета горячей воды из водопроводного крана РУП «Витебскэнерго» просит немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу района тепловых сетей филиала «Оршанская ТЭЦ» по телефонам: 53-80-78 (городской), 8(029)202-80-78 (мобильный).
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