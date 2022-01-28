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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2021 ГОД В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 5,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:45 31.01.2022
В 2021 году организациями всех форм собственности Гомельской области построено 5905 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 505,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 270,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 53,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 192,3 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 142,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 93,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 18,6% от общего ввода по области.
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