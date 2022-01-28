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ЭКОНОМИКА РБ


СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В БЕЛАРУСИ МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ЭКОНОМИКИ — ЕАБР


09:48 31.01.2022

Снижение численности рабочей силы в Беларуси может являться одним из факторов, ограничивающих потенциал роста экономики. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Снижение численности рабочей силы может являться одним из факторов, ограничивающих потенциал роста экономики, который оценивается в настоящее время около 1% в год», - отмечается в сообщении.

Прогноз ЕАБР основывается на данных Белстата. Согласно официальной статистике, уровень безработицы в Беларуси снизился до 3,8% в IV квартале 2021 г. с 4,1% годом ранее. Это произошло на фоне сокращения опережающими темпами числа безработных граждан по сравнению с сокращением числа занятых (минус 9,4 и 2% г/г соответственно).

Численность рабочей силы, по данным Белстата, в IV квартале 2021 г. составила 5 012,2 тыс. человек, что почти на 116 тыс. (или на 2,3%) меньше IV квартала 2020 г.
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