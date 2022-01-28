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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ГОТОВИТСЯ К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ТРАКТОРОВ С МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
09:35 31.01.2022
ОАО «МТЗ» готовится к серийному производству тракторов с модульной конструкцией, центральным приводом ПВМ и двигателем высокого экологического стандарта. Об этом сообщает Telegram-канал завода.
Согласно информации, речь идет о линейке с «точкой семь» - моделях 952.7, 923.7, 1025.7, 1220.7 и 1221.7.
«В связи с тем, что моторы экологической ступени Stage V имеют специфические требования и конструкцию, которая не позволяет применять их на наших серийно выпускаемых машинах с полурамной несущей частью, было решено изменить трансмиссию и компоновку трактора, установив двигатели по мировой системе — с использованием центрального привода переднего ведущего моста», - рассказал газете «Трактор.бел» начальник УКЭР-1 Юрий Козловский.
По его словам, модульная конструкция, впервые примененная в тракторах BELARUS в этом проекте, позволяет устанавливать двигатели любых производителей и разных экологических стандартов. В будущем это существенно сократит сроки изготовления техники.
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