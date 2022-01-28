|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 111,1 МЛН РУБЛЕЙ
17:10 28.01.2022
За 2021 год в Витебской области упрощенную систему налогообложения применили 21 607 плательщиков, что на 1131 человек больше, чем за 2020 год, из них количество организаций - 5808 и индивидуальных предпринимателей - 15799.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, на 1 января 2022 года поступления в бюджет от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 111,1 млн рублей, что выше поступлений 2020 года на 16,3 млн рублей. Темп роста в действующих ценах составил 117,1%.
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 33,8%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 66,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2022
Курсы в банках
на 28.01.2022
Конвертация в банках
на 28.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте