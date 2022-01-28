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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 111,1 МЛН РУБЛЕЙ


17:10 28.01.2022

За 2021 год в Витебской области упрощенную систему налогообложения применили 21 607 плательщиков, что на 1131 человек больше, чем за 2020 год, из них количество организаций - 5808 и индивидуальных предпринимателей - 15799.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, на 1 января 2022 года поступления в бюджет от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 111,1 млн рублей, что выше поступлений 2020 года на 16,3 млн рублей. Темп роста в действующих ценах составил 117,1%.

Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 33,8%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 66,3%.
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