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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 2,2 ТЫС. СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
15:46 28.01.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 января 2021 года выросло до 736,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 736 тыс. 299 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 727 тыс. 857 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1922 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6009 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2221 человека, число смертей от COVID-19 – на 17.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 36 тыс. 512 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 608 тыс. 146 тестов.
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