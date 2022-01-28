Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 января 2021 года выросло до 736,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 736 тыс. 299 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 727 тыс. 857 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1922 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6009 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2221 человека, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 36 тыс. 512 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 608 тыс. 146 тестов.