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В МИНСКЕ СТРОЯТ ПЯТИЭТАЖНЫЙ БЛОК ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА И СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК


14:40 28.01.2022

Пятиэтажный блок костного мозга и трансплантации стволовых клеток строится на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница) и будет соединен с главным корпусом пешеходной галереей.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», здесь разместятся два гематологических отделения трансплантации костного мозга на 20 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек с малой операционной, зал для аппаратного афереза крови и гемодиализа, лабораторный блок.

На первом этаже – консультативные кабинеты гематолога и трансплантолога, на пятом – конференц-зал на 50 мест, помещения для занятий с медперсоналом и телемедицинского консультирования.

В прошлом году стройтрест № 35 сдал в эксплуатацию суперсовременный корпус хирургии и трансплантологии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.
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