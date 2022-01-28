Пятиэтажный блок костного мозга и трансплантации стволовых клеток строится на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница) и будет соединен с главным корпусом пешеходной галереей.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», здесь разместятся два гематологических отделения трансплантации костного мозга на 20 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек с малой операционной, зал для аппаратного афереза крови и гемодиализа, лабораторный блок.

На первом этаже – консультативные кабинеты гематолога и трансплантолога, на пятом – конференц-зал на 50 мест, помещения для занятий с медперсоналом и телемедицинского консультирования.

В прошлом году стройтрест № 35 сдал в эксплуатацию суперсовременный корпус хирургии и трансплантологии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.