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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ СТАРТУЮТ РЕГУЛЯРНЫЕ ТОРГИ СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ


14:16 28.01.2022

В феврале 2022 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) начинаются регулярные сессионные биржевые торги смазочными материалами для белорусских потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках еженедельных торговых сессий планируется закупка широкой номенклатуры компрессорных, моторных, гидравлических, трансмиссионных, турбинных и других технических масел отечественного и иностранного производства.

На начальном этапе в качестве покупателей выступят преимущественно предприятия и организации государственной формы собственности. Ожидается, что использование биржевого механизма позволит снизить затраты на закупку смазочных материалов и упростит поиск поставщиков данной продукции.

«Смазочные материалы – не новое для биржи товарное направление. Компрессорные и моторные масла уже некоторое время успешно продаются на нашей B2B-площадке по реализации промышленных и потребительских товаров. Только за январь 2022 года было совершено 56 сделок. Изменение состоит в том, что с февраля торги этой группой товаров будут переведены на регулярную основу. Такое решение обусловлено, прежде всего, результатами анализа биржевых цен на смазочные материалы, которые благодаря большой концентрации поставщиков на торгах оказались в среднем на 5-10%, ниже, чем на внебиржевом рынке. Принимая во внимание, что ежегодно белорусские предприятия различных отраслей народного хозяйства тратят сотни миллионов рублей на закупку данной продукции, экономия средств при использовании биржевой площадки получается весьма ощутимая. Смазочные материалы не входят в перечень товаров, обязательных для реализации на бирже, поэтому в рамках подготовки к запуску сессионных торгов была проведена работа по информированию и привлечению на биржевую площадку потенциальных продавцов и покупателей. Так что уже на пилотной торговой сессии рассчитываем на высокую активность участников и, разумеется, первые сделки», – сообщили в пресс-службе.

Торги смазочными материалами будут проводиться на БУТБ каждую среду по принципу обратного аукциона (на понижение цены) по всем лотам одновременно. Начало торгов в 10:00.
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