В 2021 году организациями всех форм собственности Витебской области построено 4,1 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 331,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 164,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 49,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 139,8 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 90,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 67,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,2% от общего ввода по области.