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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ В 2021 ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ НА 4%


12:32 28.01.2022

В Комитет государственного контроля в 2021 году поступило 12 224 обращения от граждан и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по сравнению с 2020 годом число обращений уменьшилось на 3,9%.

Тенденция снижения числа обращений отмечается в центральном аппарате Комитета госконтроля (на 17,7%) и в комитетах госконтроля областей (на 12,7%).

В то же время количество обращений в органы финансовых расследований в 2021 году возросло на 12,3%, что обусловлено, в том числе, поступлением сообщений через онлайн-панель «Скажи нет зарплате «в конверте». Так, в прошлом году посредством этой онлайн-панели принято 341 сообщение.

Положительное разрешение получили 16,3% обращений, поступивших в Комитет госконтроля. По 57,9% обращений даны разъяснения, в 9,3% – в решении вопроса отказано либо факты не подтвердились (остальные обращения приняты к сведению, находятся на контроле либо переписка по ним прекращена).

В тематике обращений, поступивших в КГК прошлом году, существенных изменений не произошло. Наиболее часто поднимались вопросы о деятельности предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, гражданско-правовых, в том числе земельных отношений, нарушений трудовых прав граждан и выплаты заработной платы.

В 2021 году возросло число обращений по вопросам деятельности товариществ собственников, в том числе обоснованности расходования денежных средств и качества работы председателей товариществ.

В сфере трудовых отношений обращения связаны с несвоевременностью выплаты заработной платы, либо выплаты ее «в конвертах», правильностью оформления трудовых отношений между работником и нанимателем, соблюдением требований по охране труда. Так, из 542 обращений, поступивших в органы КГК, по данной тематике 55,8% касались вопросов оплаты труда, 19,7% – нарушений трудового законодательства. По ряду таких обращений приняты меры реагирования.

Например, в деятельности ООО «Р» Слонимского района и индивидуального предпринимателя Гродно выявлены многочисленные факты выплаты заработной платы «в конвертах» наемным работникам. Направлены предписания об уплате в бюджет обязательных платежей в общей сумме более 23 тыс. рублей. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело.

В 2021 году работниками КГК проведено 506 «прямых телефонных линий» и выездных приемов, 165 горячих телефонных линий, в ходе которых поступило 1284 обращения.

По результатам проведения прямых и горячих линий принимались соответствующие меры реагирования. Например, балансодержателем ОАО «Борисовская Агропромтехника» выполнен ремонт кровли жилого дома по обращению жителя Борисова. После обращения на «горячую линию» Комитета госконтроля Могилевской области жителей аг. Ленино устранены недостатки и возобновлена работа бани и др.

Также в рамках контроля за деятельностью местных органов по работе с гражданами Комитетом госконтроля в 2021 году проведены 47 контрольно-аналитических мероприятий в рай(гор)исполкомах, коммунальных и других предприятиях. За выявленные в ходе их проведения нарушения виновные привлекались к различным видам ответственности.
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