Белорусская экспозиция Belarus – the Taste of Nature будет представлена на международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood, которая пройдет 13-17 февраля в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, среди участников экспозиции – производители молочной продукции «Беллакт», «Молочный мир», «Праймилк», Слуцкий сыродельный комбинат, Лидский молочно-консервный комбинат. Мясную отрасль представят «Велес-Мит», Волковысский мясокомбинат, Гродненский мясокомбинат, Слонимский мясокомбинат, агрокомбинат «Дзержинский».

Среди новинок продукции белорусских предприятий - линейка детского питания Bellakt Opti Active от компании «Беллакт», мягких сыров и творожных кремов Bela Bovino от предприятия «Молочный мир», сыр «Вингенштейнский» с трюфелем и сыр «Маделан» от Слуцкого сыродельного комбината, мягкий сыр, изготовленный по технологии итальянского сыра «рикотта» от компании «Праймилк».

В состав белорусской делегации войдут около сорока представителей предприятий пищевой отрасли, которые проведут переговоры о сотрудничестве.