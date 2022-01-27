В консолидированный бюджет Минской области за 2021 год поступило 5160,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1740,8 млн рублей, в местные бюджеты – 3419,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, темп роста доходов консолидированного бюджета составил 127,0% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. К уровню прошлого года поступления приросли на 1097,2 млн рублей.

На 78,4% бюджет сформирован за счет шести основных источников: подоходного налога – 1268,5 млн рублей, или 24,6% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 1046,7 млн рублей (20,3%), экологического налога (включая налог за добычу) – 900,5 млн рублей (17,4%), налога на добавленную стоимость – 442,9 млн рублей (8,6%), акцизов – 239,3 млн рублей (4,6%), налога при упрощенной системе налогообложения – 149,9 млн рублей (2,9%).