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ЭКОНОМИКА РБ


BKM HOLDING ВЫПУСТИЛ 1,5-ТЫСЯЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС SYABAR


11:14 28.01.2022

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» — BKM Holding - выпустило 1,5-тысячный троллейбус модели 321.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, производство первых троллейбусов модели 321 серии SYABAR было начато в 1999 году.

В 2015 году было начато производство троллейбусов серии SYABAR с увеличенным автономным ходом. Автономный ход такой модификации, получившей обозначение 32100D, составляет до 20 км. Эта модель оснащается литиевыми батареями различных типов (LFP, NMC). Подзарядка происходит во время движения от контактной сети. Пассажировместимость – 90 человек, из них 25 мест для сидения. В 2021 году 25 таких троллейбусов были впервые поставлены в Минск.

Сегодня BKM Holding выпускает как классические, так и троллейбусы с автономным ходом, по требованию заказчика. Троллейбусы представлены в трех конструкциях кузова: серии OLGERD, VITOVT, SYABAR.
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