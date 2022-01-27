В 2021 году организациями всех форм собственности Брестской области построено 6,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 629,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 408,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 64,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 300,7 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 204,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 149,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 23,8% от общего ввода по области.