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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС МАЗ ОТПРАВИЛСЯ В ВИТЕБСК
10:29 28.01.2022
В Витебск отправился новый троллейбус МАЗ 215Т.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, это новое поколение троллейбусов, построенных на базе низкопольного автобуса МАЗ 215.
Новый троллейбус особого большого класса был собран в цехе электротранспорта Минского автомобильного завода в Жодино.
Первый образец МАЗ 215Т можно увидеть в Бобруйске, где он успешно перевозит пассажиров. В четверг, 27 января, в Витебск отправилась вторая модель троллейбуса, оснащенная современными опциями: мощными отопителями, системой видеонаблюдения, электронной системой управления мультиплекс.
ОАО “Витебскоблавтотранс“ заинтересован в современном экологичном пассажирском транспорте большого и особо большого класса, ведь пассажиропоток в Витебске и городах области стабильно увеличивается. Запуск на маршрут нового троллейбуса позволит обеспечить комфортную перевозку пассажиров. Салон троллейбуса может похвастаться двумя просторными накопительными площадками и рампой, предназначенными для пассажиров с детскими колясками и маломобильных групп населения.
Представители предприятия весьма оптимистично оценивают перспективы новой модели. Потребность в таких троллейбусах есть в регионах Беларуси, а также в Украине.
В планах у Минского автомобильного завода - последующий выпуск таких троллейбусов с рестайлинговой кабиной.
Данный троллейбус приобретен ОАО "Витебскоблавтотранс" в лизинг по программе ОАО "Промагролизинг“.
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