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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НАРУШЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНЫ СЕТЕВЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ


09:54 28.01.2022

Верховным судом 19 января 2022 г. оставлены в силе постановления экономического суда Минска в отношении ООО «БелМаркетКомпани», ИУП «БелВиллесден» и их должностных лиц о привлечении к административной ответственности за нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в результате проведенных внеплановых проверок ИУП «БелВиллесден» и ООО «БелМаркетКомпани» было установлено нарушение в части превышения установленных государственным органом торговых надбавок на консервы для детского питания, овощи свежие, булочные изделия, мясные полуфабрикаты, в том числе применяемых не к отпускным ценам производителей, а к цене посредника, увеличенной на размер оптовой надбавки.

Постановлениями экономического суда Минска от 13 декабря 2021 г. за нарушение установленного порядка установления (формирования) и применения цен, приведшее к превышению установленных уполномоченным государственным органом предельных размеров торговых надбавок на социально значимые товары, на ИУП «БелВиллесден» наложен штраф в размере 116 064,68 руб., должностное лицо ИУП «БелВиллесден» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 базовых величин, на ООО «БелМаркетКомпани» – штраф в размере 70 000,04 рубля, должностное лицо ООО «БелМаркетКомпани» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 базовых величин.
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