ЭКОНОМИКА РБ

ГОМСЕЛЬМАШ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ В ВЕНГРИИ

09:40 28.01.2022 Гомсельмаш принимает участие в 40-й международной сельскохозяйственной выставке «Агромашэкспо 2022», которая 26 января 2022 года открылась в Будапеште. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, продукция белорусских промышленных компаний холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и ОАО «Минский тракторный завод» представлена на экспозиции венгерской компании «Роял Трактор», являющейся эксклюзивным дилером белорусской сельскохозяйственной техники в Венгрии. В ходе выставки делегация «Гомсельмаш» впервые в Венгрии представила белорусский комбайн GOMSELMASH GS812, сертифицированный на соответствие действующим европейским экологическим стандартам. Участие «Гомсельмаша» в специализированной выставке в Будапеште, имеющаяся у компании программа переговоров на выставке подтверждают обоюдный интерес бизнес-кругов Беларуси и Венгрии в деловом сотрудничестве.