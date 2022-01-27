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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ В ВЕНГРИИ
09:40 28.01.2022
Гомсельмаш принимает участие в 40-й международной сельскохозяйственной выставке «Агромашэкспо 2022», которая 26 января 2022 года открылась в Будапеште.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, продукция белорусских промышленных компаний холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и ОАО «Минский тракторный завод» представлена на экспозиции венгерской компании «Роял Трактор», являющейся эксклюзивным дилером белорусской сельскохозяйственной техники в Венгрии.
В ходе выставки делегация «Гомсельмаш» впервые в Венгрии представила белорусский комбайн GOMSELMASH GS812, сертифицированный на соответствие действующим европейским экологическим стандартам.
Участие «Гомсельмаша» в специализированной выставке в Будапеште, имеющаяся у компании программа переговоров на выставке подтверждают обоюдный интерес бизнес-кругов Беларуси и Венгрии в деловом сотрудничестве.
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