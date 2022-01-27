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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ПОДРОС НА 1,4%
09:28 28.01.2022
В Брестской области розничный товарооборот в 2021 году составил 7 302,8 млн. рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,9 рубля против 13,3 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,8% розничного товарооборота области, в 2021 году составил 6 559,1 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В 2021 году оптовый товарооборот составил 5 566 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню 2020 года.
Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 309 млн рублей, или 113,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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