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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 27 ТЫС. ПАССАЖИРОВ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПЕРЕВЕЗЛИ НОВЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ МИНСК-КАЛИНКОВИЧИ


18:02 27.01.2022

За первый месяц работы новыми поездами № 876/875 и № 874/873 Минск-Калинковичи перевезено более 27 тыс. пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, в том числе по прямому маршруту Минск-Калинковичи-Минск около 6 тысяч пассажиров, или 21,4% от общего количества.

Регулярное движение электропоездов по маршруту Калинковичи-Светлогорск-Жлобин-Минск было открыто 27 декабря 2021 г. В среднем в сутки в указанных поездах проезжает более 850 человек, из них почти 200 – по маршруту Минск-Калинковичи-Минск.

Поезд № 876/875 отправляется со станции Калинковичи в 06:02 и прибывает на станцию Минск-Пассажирский в 09:34. В обратном направлении поезд отправляется в 20:48 и прибывает в Калинковичи в 00:28.

Поезд № 874/873 отправляется со станции Минск-Пассажирский в 14:00 и прибывает на станцию Калинковичи в 17:26. В обратном направлении поезд отправляется в 18:22 и прибывает в столицу нашей страны в 21:44.

По маршруту следования данные поезда делают остановки на ст.Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Красный Берег, Бобруйск, Осиповичи-1 и Пуховичи.

Использование инновационного подвижного состава на электрифицированных участках повышает комфорт транспортного сообщения, эффективность экономических связей и мобильность населения, сокращает время нахождения в пути.

Напомним, что открытие регулярного движения пассажирских поездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Калинковичи-Минск на электровозной тяге стало возможным благодаря завершению электрификации участка Калинковичи – Светлогорск-на-Березине в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров. Сегодня протяженность электрифицированных участков Белорусской железной дороги составляет 1369 км или более 25% от общей протяженности ее эксплуатационных путей.
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