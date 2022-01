ЭКОНОМИКА РБ

ЕДИНЫЙ СЕРВИС ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ЗАПУСТИЛИ В МИНСКЕ

17:17 27.01.2022 Информация о движении всего наземного общественного транспорта Минска появилась в мобильном приложении Транспорт BY. Как сообщили ЭКОПРЕСС в белорусской IТ-компании IBA Group, которые являются разработчиками сервиса, теперь жители столицы могут отслеживать движение маршруток, автобусов, троллейбусов и трамваев. Это единственный сервис в городе, который показывает реальное движение всего общественного транспорта в режиме онлайн через мобильное приложение или веб-сайт. Сервисом уже пользуются свыше 100 тыс. человек в разных регионах Беларуси. Приложение можно скачать бесплатно из Google Play, App Store или AppGallery. Специалисты IBA Group также ведут Telegram-канал, куда все заинтересованные могут присылать свои предложения, идеи, а также пообщаться с разработчиками. С помощью Транспорт BY жители Минска могут узнавать актуальное расписание и фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку, а также выстраивать удобный маршрут к месту назначения с учетом нескольких пересадок. Пассажиры также могут построить маршрут из Минска в другой город и наоборот. Уже сейчас пассажиры могут отслеживать движение маршруток и автобусов, которые обслуживают Минский район и область. Это такие города, как Смолевичи, Дзержинск, Фаниполь и Заславль, откуда жители ежедневно добираются в столицу на работу. Это особенно актуально, когда пассажирам нужно состыковать городские и пригородные маршруты в короткое время. Сервис Транспорт BY является социальным. В приложении нет рекламы и платных функций ни для пассажиров, ни для перевозчиков. Разработка и поддержка приложения осуществляется силами и за счет IBA Group. Благодаря интеграции с автоматизированной системой диспетчерского управления пассажирским транспортом IBA AVM, обновление информации в Транспорт BY происходит автоматически. Поэтому пассажиры могут быть полностью уверены в том, что приложение показывает актуальную информацию. Транспорт BY в перспективе может объединить информацию о движении всего общественного транспорта Беларуси во всех областях и регионах и стать единым сервисом информирования о движении транспорта в стране. Уже сегодня видеть перемещение транспорта можно в Минской, Гомельской и Гродненской областях, а также в Бресте и Могилеве. В ближайшее время в приложении должны появиться информация о транспорте Могилевской и Брестской областей.