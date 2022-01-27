Ректор БГУИР Вадим Богуш и директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский 26 января подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУИР, совместная работа будет направлена на реализацию как научных, так и образовательных проектов.

На встрече Геннадий Свидерский ознакомил ректора и проректоров БГУИР с процессом производства легковых автомобилей Geely в Беларуси. Как отметил директор БЕЛДЖИ, сотрудничество с БГУИР будет взаимовыгодным.

"Легковые автомобили - новая и динамично развивающаяся отрасль в нашей стране. Там применяются самые современные технологии. В первую очередь это электроника: навигаторы, адаптивные системы, системы активной безопасности и др. Чтобы решить вопрос локализации производства, мы должны изготавливать эти вещи у себя. Второй аспект касается самого завода. В отрасли функционируют системы автоматизированного управления производством, а в БГУИР есть специалисты, которые на системной основе работают с такими технологиями, - объяснил Геннадий Свидерский. - Нам нужны кадры, которые будут развивать электронное автомобилестроение, а БГУИР нужна база, где применяются такие современные технологии".

При обсуждении сотрудничества, речь шла о подготовке специалистов, поддержке научных исследований, научно-технических разработок и инновационных проектов. Студенты смогут проходить практику на производстве, а преподаватели стажировку.

"БЕЛДЖИ - это высокотехнологичное и роботизированное производство. Такое сотрудничество открывает возможности для повышения качества подготовки студентов. При этом мы получаем хорошую экспериментальную площадку, на которой можно опробовать и реализовать новые технологичные разработки научных сотрудников", - отметил ректор БГУИР Вадим Богуш.

С подписанием соглашения начинается новый этап развития отношений между БГУИР и БЕЛДЖИ. Теперь на официальном уровне организации смогут обмениваться информацией о новых задачах, исследованиях и разработках в области машиностроения и современных информационных технологий, проводить совместные мероприятия с участием сотрудников, преподавателей и студентов.