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ЭКОНОМИКА РБ
БГУИР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛДЖИ
16:51 27.01.2022
Ректор БГУИР Вадим Богуш и директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский 26 января подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУИР, совместная работа будет направлена на реализацию как научных, так и образовательных проектов.
На встрече Геннадий Свидерский ознакомил ректора и проректоров БГУИР с процессом производства легковых автомобилей Geely в Беларуси. Как отметил директор БЕЛДЖИ, сотрудничество с БГУИР будет взаимовыгодным.
"Легковые автомобили - новая и динамично развивающаяся отрасль в нашей стране. Там применяются самые современные технологии. В первую очередь это электроника: навигаторы, адаптивные системы, системы активной безопасности и др. Чтобы решить вопрос локализации производства, мы должны изготавливать эти вещи у себя. Второй аспект касается самого завода. В отрасли функционируют системы автоматизированного управления производством, а в БГУИР есть специалисты, которые на системной основе работают с такими технологиями, - объяснил Геннадий Свидерский. - Нам нужны кадры, которые будут развивать электронное автомобилестроение, а БГУИР нужна база, где применяются такие современные технологии".
При обсуждении сотрудничества, речь шла о подготовке специалистов, поддержке научных исследований, научно-технических разработок и инновационных проектов. Студенты смогут проходить практику на производстве, а преподаватели стажировку.
"БЕЛДЖИ - это высокотехнологичное и роботизированное производство. Такое сотрудничество открывает возможности для повышения качества подготовки студентов. При этом мы получаем хорошую экспериментальную площадку, на которой можно опробовать и реализовать новые технологичные разработки научных сотрудников", - отметил ректор БГУИР Вадим Богуш.
С подписанием соглашения начинается новый этап развития отношений между БГУИР и БЕЛДЖИ. Теперь на официальном уровне организации смогут обмениваться информацией о новых задачах, исследованиях и разработках в области машиностроения и современных информационных технологий, проводить совместные мероприятия с участием сотрудников, преподавателей и студентов.
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