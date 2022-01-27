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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПРОДУКЦИИ НА $28,4 МЛН
16:20 27.01.2022
Организации холдинга «Белресурсы» в 2021 году экспортировали продукции на $28 452,8 тыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста экспорта составил 172,17% к 2020 году при задании 105,7%.
Рентабельность продаж составила 5,64% при доведенном задании 4,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рентабельность продаж выросла на 1,15 п.п.
Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» за 12 месяцев 2021 года составила 15 889,4 тыс. рублей.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам 2021 года составила 614 744,7 тыс. рублей и возросла на 124,79% к 2020 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 434 764,9 тыс. рублей или 95,6% к 2020 г. в сопоставимых условиях (или 109,8% к бизнес-плану в абсолютной сумме).
Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 34 694,9 тыс. рублей.
В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 260 тыс. рублей на 1 работника, или 126,2% к 2020 году, по добавленной стоимости –40,4 тыс. рублей на 1 работника, или 130,1% к 2020 году.
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-декабрь 2021 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,132, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,040.
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