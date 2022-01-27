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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 734 ТЫС. – МИНЗДРАВ


15:23 27.01.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 января 2021 года выросло до 7341 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 734 тыс. 078 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 725 тыс. 935 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1833 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5992 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1974 человека, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 35 тыс. 747 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 571 тыс. 634 теста.
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