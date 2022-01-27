Обладателями грантов конкурса «Стипендия Wargaming» стали 22 студента БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в числе победителей третьекурсники ФРФиКТ Анатолий Афоненко, Дарина Борисюк, Смолякова Елизавета.

От механико-математического факультета в список победителей вошли второкурсник Илья Ковалёв и третьекурсник Андрей Левый. Физический факультет представлен студентами третьего курса Екатериной Ермаковой и Александром Орловским, четверокурсниками Михаилом Беловым, Натальей Деменчук, Клавдией Комяк, а ФПМИ – второкурсником Артемом Недзьведем и четверокурсником Егором Бусько.

Также наград удостоены студенты биологического факультета третьекурсницы Алёна Кремза, Оксана Пластинина, Екатерина Шех и четверокурсница Юлия Толкачева. Среди химиков стипендии получат студенты третьего курса Дмитрий Бобко, Варвара Грибовская, Виктория Завалинич, Вероника Карпушенкова, Даниил Лаппо, Виктория Перелайко.

Напомним, для получения гранта студентам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Гранты будут выплачиваться ежемесячно на протяжении семестра.

Конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится с 2019 года в шестой раз. Направлен он на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности, поддержку одаренных студентов и создание кластера молодежных идей и проектов различной научной тематики.

В рамках конкурса выделяются стипендии для студентов шести факультетов БГУ.