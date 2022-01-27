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ЭКОНОМИКА РБ


В РАМКАХ ГОСИНВЕСТПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ БУДЕТ ПРОФИНАНСИРОВАНО СТРОИТЕЛЬСТВО 157 ОБЪЕКТОВ - МИНЭКОНОМИКИ


14:46 27.01.2022

В рамках госинвестпрограммы в 2022 году будет профинансировано строительство 157 объектов. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя указ № 18.

«По сути, госинвестпрограмма представляет собой «дорожную карту» капитальных вложений, которые будут профинансированы за счет республиканского бюджета. И именно учитывая его возможности, средства Госинвестпрограммы сконцентрированы на вводимых в эксплуатацию в текущем году объектах (таких – 48), а также на переходящих, с высокой степенью строительной готовности. «Цена вопроса» – 695 млн рублей. При этом важно, что в этом году завершим строительство социально значимых объектов. Это детские садики в Фаниполе и Любани. Закончим реконструкцию комплекса зданий БГУ, дворцово-парковых ансамблей в Коссово и Жиличах. Откроется обновленный мост через реку Западная Двина в районе Новополоцка», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, особое внимание уделено медицине.

«Запланированы строительство завода по производству вакцин, в том числе от COVID, в Витебской области и реконструкция зданий Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине», – проинформировал Юрий Чеботарь.
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