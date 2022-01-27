Объем реализации техники специального назначения ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в 2021 г возросли в два раза по сравнению с 2020 г, сообщает пресс-служба Министерства промышленности Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, потребителям поставлялись дизель-генераторные установки, компрессорные станции, компрессорные установки, воздуходувки.

В Беларуси спецтехника ММЗ реализуется в основном сельхозпредприятиям агропромышленного комплекса. К примеру, в прошлом году большое количество спецтехники было отправлено в Брестскую область.

В экспорте основная доля продаж приходится на Торговый дом Минского моторного завода (Ногинск). Покупают минскую спецтехнику также дилеры ММЗ во многих российских городах.

В денежном эквиваленте объем реализации спецтехники на экспорт составила более 200% к уровню 2020 года.

В планах ММЗ на 2022 год – увеличить объемы реализации спецтехники.

Первый месяц года начался динамично. Дизель-генераторные установки и компрессорные станции производства Минского моторного завода уже отправились в разные области Беларуси. Активно начались отгрузки спецтехники на экспорт.