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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦТЕХНИКИ ММЗ В 2021 ГОДУ ВЫРОС В ДВА РАЗА
14:18 27.01.2022
Объем реализации техники специального назначения ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в 2021 г возросли в два раза по сравнению с 2020 г, сообщает пресс-служба Министерства промышленности Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, потребителям поставлялись дизель-генераторные установки, компрессорные станции, компрессорные установки, воздуходувки.
В Беларуси спецтехника ММЗ реализуется в основном сельхозпредприятиям агропромышленного комплекса. К примеру, в прошлом году большое количество спецтехники было отправлено в Брестскую область.
В экспорте основная доля продаж приходится на Торговый дом Минского моторного завода (Ногинск). Покупают минскую спецтехнику также дилеры ММЗ во многих российских городах.
В денежном эквиваленте объем реализации спецтехники на экспорт составила более 200% к уровню 2020 года.
В планах ММЗ на 2022 год – увеличить объемы реализации спецтехники.
Первый месяц года начался динамично. Дизель-генераторные установки и компрессорные станции производства Минского моторного завода уже отправились в разные области Беларуси. Активно начались отгрузки спецтехники на экспорт.
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