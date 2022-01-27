В 2021 году организациями всех форм собственности Минской области построено 10,5 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 1 213,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 426,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 279,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 799 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 65,9% от общего ввода по области.