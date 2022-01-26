Новая котельная в ОАО «Речицкий метизный завод» работает на собственных отходах нефтепродуктов.

Как сообщает Департамента по энергоэффективности, в 2021 году на предприятии была проведена реконструкция котельной, что позволило использовать для выработки тепловой энергии отходы взамен природного газа. Котельная предназначена для теплоснабжения цеха завода металлических изделий и двух двухэтажных восьмиквартирных жилых домов.

Проектировщиком котельной выступило ОДО «Энека». Проектом была предусмотрена полная реконструкция здания котельной, части вспомогательного оборудования, а также замена двух газовых водогрейных котлов КВ-1,0-Г на два котла TRIOPREX мощностью 0,94МВт каждый, работающие на смеси отработанных нефтепродуктов (10223ккал/кг) и природном газе. Природный газ используется как резервное топливо.

Объект введен в эксплуатацию 30 сентября 2021 года. Реализация проекта позволила повысить надежность теплоснабжения потребителей предприятия, сократить эксплуатационные расходы. Всего освоено инвестиций в сумме 927 тыс. руб. Расчетная годовая экономия условного топлива составляет 224 т.у.т., срок окупаемости - около 7-8лет. Производство тепловой энергии – 1390 Гкал/год. Удельный расход топлива – 153,2 кг.у.т./Гкал.

В настоящее время проводится отработка режимов работы оборудования при различных нагрузках в отопительный период.

Для хранения топлива на площадке предусмотрены два подземных двустенных резервуара объемом 5м3 каждый.

Для очистки дымовых газов используется пенный абсорбер АП-2 для улавливания газообразных и пылевых частиц. Аналитический контроль выбросов в атмосферу от котельной осуществляется аккредитованной центральной заводской лабораторией и ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды».

Для предупреждения негативного воздействия на подземные воды и почву в качестве подземных сборно-смесительных емкостей применяются двустенные резервуары, состоящие из внутренних и внешних корпусов, межстенное пространство между которыми заполнено инертным газом с установкой датчика протечки. Предусмотрен дополнительный подземный резервуар для сбора аварийных проливов.

Реализованные проектные решения являются энергоэффективными, а также соответствуют требованиям законодательства об охране окружающей среды.