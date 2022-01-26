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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАБОТАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
12:24 27.01.2022
На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области рассмотрены вопросы качества питания школьников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, в организации питания детей по-прежнему случаются нарушения (технологии приготовления блюд, примерных двухнедельных рационов питания, недовес порций и др.). При этом назрела необходимость внедрения новых форм и методов в организации питания детей.
Ассортимент блюд не отличается разнообразием. Рационы школьников, в большинстве своем, не учитывают их пищевые предпочтения и количество пищи, которое можно съесть в течение дня. Например, вместе с напитками обед для детей 6 – 10 лет достигал веса в один килограмм. В подавляющем большинстве своем дети не способны съесть такое количество, поэтому часть пищи уходит в отходы и, значит, денежные средства используются неэффективно.
О необходимости усиления внимания к организации школьного питания свидетельствуют и результаты проведенного в декабре прошлого года на интернет-сайте Комитета государственного контроля интернет-опроса граждан.
На заседании коллегии представителями Комитета озвучен ряд предложений по совершенствованию питания в учреждениях общего среднего образования, выработанных совместно с заинтересованными с учетом результатов контрольно-аналитических мероприятий, пожеланий родителей, мировой практики.
В обсуждении предложений приняли участие руководители Гомельского горисполкома, прокуратуры области, областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, отдельных учреждений общего среднего образования, комбината школьного питания.
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