На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области рассмотрены вопросы качества питания школьников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, в организации питания детей по-прежнему случаются нарушения (технологии приготовления блюд, примерных двухнедельных рационов питания, недовес порций и др.). При этом назрела необходимость внедрения новых форм и методов в организации питания детей.

Ассортимент блюд не отличается разнообразием. Рационы школьников, в большинстве своем, не учитывают их пищевые предпочтения и количество пищи, которое можно съесть в течение дня. Например, вместе с напитками обед для детей 6 – 10 лет достигал веса в один килограмм. В подавляющем большинстве своем дети не способны съесть такое количество, поэтому часть пищи уходит в отходы и, значит, денежные средства используются неэффективно.

О необходимости усиления внимания к организации школьного питания свидетельствуют и результаты проведенного в декабре прошлого года на интернет-сайте Комитета государственного контроля интернет-опроса граждан.

На заседании коллегии представителями Комитета озвучен ряд предложений по совершенствованию питания в учреждениях общего среднего образования, выработанных совместно с заинтересованными с учетом результатов контрольно-аналитических мероприятий, пожеланий родителей, мировой практики.

В обсуждении предложений приняли участие руководители Гомельского горисполкома, прокуратуры области, областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, отдельных учреждений общего среднего образования, комбината школьного питания.