В течение 2021 года билеты на поезда с ненумерованными местами через терминалы самообслуживания приобрели 5 млн 655 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Терминалы для пассажиров стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам.

Данный канал продаж пользуется возрастающим спросом у жителей и гостей нашей страны. Сегодня в среднем с использованием терминалов самообслуживания ежемесячно проездные документы оформляет около 471,3 тыс. пассажиров Белорусской железной дороги.

Наибольшее количество билетов было оформлено через терминалы в период с июня по октябрь.

В июле 2021 года ими воспользовался каждый десятый пассажир поездов региональных линий экономкласса и городских линий.

В течение 2021 года было установлено и введено в эксплуатацию 27 новых терминалов. Благодаря этому более широкие возможности оформления проезда появились на вокзалах станций Минск-Пассажирский, Витебск, Могилев, Бобруйск, Барановичи-Полесские, Осиповичи, Гомель, Жлобин и Пинск.

В настоящий момент на станциях и остановочных пунктах Белорусской железной дороги установлено 184 устройства самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа

В 2022 году планируется установить еще 29 терминалов самообслуживания нового типа.