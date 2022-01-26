Бюджет Гродненской области в 2021 году пополняли 15,8 тысяч организаций, 28,6 тысяч индивидуальных предпринимателей и 470,3 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в консолидированный бюджет области за 2021 год поступило 3100,6 млн рублей налогов и платежей, в том числе в республиканский бюджет – 1 279,3 млн рублей, местные бюджеты – 1 821,3 млн рублей.

В общей сумме поступлений 95,9%, или 2 972,6 млн рублей, составляют платежи организаций.

От индивидуальных предпринимателей поступило 66,5 млн рублей, или 2,1% общих поступлений, физическими лицами внесено в бюджет 61,3 млн рублей, или 2,0%.