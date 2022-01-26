Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило превышение установленной уполномоченными госорганами предельной цены на лекарственное средство Аквадетрим со стороны импортера лекарств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, разница между фактической выручкой, полученной от реализации этого лекарственного средства, и расчетной величиной выручки от его реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 32 270,08 рубля.

За нарушение законодательства о ценах и ценообразовании Экономическим судом Минска вынесены постановления о наложении административных взысканиях в отношении юридического лица в размере 64 540 рублей 16 копеек и должностного лица, ответственного за формирование цен в размере 3 базовых величин.

Постановление суда вступило в законную силу.