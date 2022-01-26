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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВО АКВАДЕТРИМ ЮРЛИЦУ ПРИШЛОСЬ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ
10:37 27.01.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило превышение установленной уполномоченными госорганами предельной цены на лекарственное средство Аквадетрим со стороны импортера лекарств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, разница между фактической выручкой, полученной от реализации этого лекарственного средства, и расчетной величиной выручки от его реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 32 270,08 рубля.
За нарушение законодательства о ценах и ценообразовании Экономическим судом Минска вынесены постановления о наложении административных взысканиях в отношении юридического лица в размере 64 540 рублей 16 копеек и должностного лица, ответственного за формирование цен в размере 3 базовых величин.
Постановление суда вступило в законную силу.
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