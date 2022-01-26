Перспективы развития Беларуси напрямую зависят от реализации ее интеллектуального потенциала, от эффективной инновационной деятельности. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.

«Символично, что буквально вчера, во Дворце Республики состоялась встреча главы государства с видными деятелями науки, на котором рассматривался широкий круг вопросов – от импортозамещения и развития экспорта до широкого внедрения научных разработок в реальный сектор экономики. Президент Беларуси отметил что, «знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет – рискует потерять все, в том числе и страну». Поэтому перспективы развития Беларуси напрямую зависят от реализации ее интеллектуального потенциала, от эффективной инновационной деятельности», – подчеркнул Сергей Шлычков, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.

Сергей Шлычков также отметил, что в 2021 году укрепились позиции Беларуси в Глобальном индексе инноваций. Наша страна заняла 62-е место из 132 государств, при этом по ряду индексов составляющим рейтинга, которые непосредственно связаны с интеллектуальным потенциалом, позиции республики еще выше: по суб-индексу «человеческий капитал и исследования» – 38 место в мире; по суб-индексу «знания и технологический выход» – 37 место в мире; по показателю «подготовка специалистов в области науки и техники» Беларусь занимает 11 место в мире.