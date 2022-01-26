ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА - ГКНТ


09:46 27.01.2022

Перспективы развития Беларуси напрямую зависят от реализации ее интеллектуального потенциала, от эффективной инновационной деятельности. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.

«Символично, что буквально вчера, во Дворце Республики состоялась встреча главы государства с видными деятелями науки, на котором рассматривался широкий круг вопросов – от импортозамещения и развития экспорта до широкого внедрения научных разработок в реальный сектор экономики. Президент Беларуси отметил что, «знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет – рискует потерять все, в том числе и страну». Поэтому перспективы развития Беларуси напрямую зависят от реализации ее интеллектуального потенциала, от эффективной инновационной деятельности», – подчеркнул Сергей Шлычков, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.

Сергей Шлычков также отметил, что в 2021 году укрепились позиции Беларуси в Глобальном индексе инноваций. Наша страна заняла 62-е место из 132 государств, при этом по ряду индексов составляющим рейтинга, которые непосредственно связаны с интеллектуальным потенциалом, позиции республики еще выше: по суб-индексу «человеческий капитал и исследования» – 38 место в мире; по суб-индексу «знания и технологический выход» – 37 место в мире; по показателю «подготовка специалистов в области науки и техники» Беларусь занимает 11 место в мире.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2022
валюта курс
EUR 2.9631
USD 2.6237
RUB 3.3260
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9631 +0.0056
USD 2.6237 +0.005
RUB 3.3260 -0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9550 2.9630
USD 2.6260 2.6350
RUB 3.2980 3.3220
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1260
EUR/RUB 89.0000 90.0000
USD/USD 79.2000 80.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте