В 2021 году организациями всех форм собственности в Минске построено 16,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 962 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 150,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 15,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 137 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 114,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.