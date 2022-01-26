ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» представило новую снегоуборочную машину МСУ-250.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, она предназначена для уборки дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием от снега.

МСУ-250 оснащенадвусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра.

Направление выброса снега регулируется: возможен выброс вправо, влево и в обе стороны.

МСУ-250 устанавливается на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0.

Снегоуборщик МСУ-250 значительно сократит затраты сил и времени на уборку необходимой площади.