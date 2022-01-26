|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ
18:05 26.01.2022
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» представило новую снегоуборочную машину МСУ-250.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, она предназначена для уборки дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием от снега.
МСУ-250 оснащенадвусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра.
Направление выброса снега регулируется: возможен выброс вправо, влево и в обе стороны.
МСУ-250 устанавливается на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0.
Снегоуборщик МСУ-250 значительно сократит затраты сил и времени на уборку необходимой площади.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2022
Курсы в банках
на 26.01.2022
Конвертация в банках
на 26.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте