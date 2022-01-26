Экспорт наукоемкой продукции и услуг организаций НАН Беларуси в 2021 году составил порядка $50 млн. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

"Академия наук является крупнейшим генератором знаний, источником новых идей и разработок, крупнейшим в стране создателем интеллектуальной собственности и лидером по инновациям. Ученые активно помогают создавать новые высокотехнологичные производства и создают их сами. Экспорт наукоемкой продукции и услуг организаций НАН Беларуси в 2021 году составил порядка $50 млн", - сказал он на пресс-конференции.

В Национальной академии наук отмечают, что белорусские ученые нацелены на поиск новых решений по всем направлениям развития отечественной экономики. Стратегическая задача - комплексное научное обеспечение устойчивого научного, научно-технического и экономического развития экономики и государства.