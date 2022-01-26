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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД КОНТРАКТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДСТАНЦИЙ РЕАЛИЗУЮТ В ЭТОМ ГОДУ МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
17:06 26.01.2022
Серьезный портфель контрактов на строительство и реконструкцию подстанций 110/10/6 кВ планирует реализовать в текущем году филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», в настоящее время энергетики завершают реконструкцию подстанции «Химзавод» и вышли на основной этап строительства подстанции «Камвольный комбинат».
В связи с активной застройкой столичного микрорайона Чижовка на второе полугодие 2022 года запланировано начало строительно-монтажных работ по реконструкции одноименной подстанции «Чижовка». Также в планах филиала — улучшение электроснабжения и промышленной зоны города. Уже в этом году запланированы реконструкция и выход на стройплощадку подстанции «Атлант». А в одном из самых больших в Беларуси динамично строящемся экспериментальном многофункциональном комплексе «Минск-Мир» дан старт строительству подстанции «Аэродромная-2».
Только за 2021 год филиалом осуществлена техническая модернизация 16 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для подключения зарядных станций для электромобилей. Выполнена реконструкция электрических сетей района усадебной жилой застройки в границах улиц Ваупшасова – Солтыса – пер. 4-го Холмогоского – Радиальной – Холмогорской.
А за минувшие пять лет построено, реконструировано и модернизировано 7 подстанций 110/10/6 кВ, более 300 километров электрических сетей 0,4 – 110кВ, 80 ТП/РП10/0,4кВ.
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