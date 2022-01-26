В 2021 году организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 3677 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 314,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 132,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 113,6 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 81,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 75,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 23,9% от общего ввода по области.