ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ПЛАНИРУЮТ РАСПОЛОЖИТЬ БОЛЕЕ 60 ПРЕДПРИЯТИЙ

15:19 26.01.2022 В на площадке Минского городского технопарка располагается 45 резидентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, при этом спрос растет и в планах расположить более 60 предприятий. Сегодня завершена реконструкция имущественного комплекса. Созданы все условия для кооперации разработчиков и производителей инновационной продукции.