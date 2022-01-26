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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ПЛАНИРУЮТ РАСПОЛОЖИТЬ БОЛЕЕ 60 ПРЕДПРИЯТИЙ
15:19 26.01.2022
В на площадке Минского городского технопарка располагается 45 резидентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, при этом спрос растет и в планах расположить более 60 предприятий.
Сегодня завершена реконструкция имущественного комплекса. Созданы все условия для кооперации разработчиков и производителей инновационной продукции.
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