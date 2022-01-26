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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ БГУ ИССЛЕДУЮТ НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ТЛЕЙ
14:33 26.01.2022
Ученые БГУ исследуют новый способ борьбы с тлей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав научного коллектива входят аспиранты Роман Шулинский, Софья Левыкина, Владислав Вертёлко, магистранты и студенты-биологи. Научным руководителем проекта выступает доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии биологического факультета Нина Воронова.
Актуальность исследования заключается в том, что во всем мире стремятся снизить применение пестицидов при защите растений от тли, так как наблюдается значительный вред экологии и экономике сельского хозяйства.
Установлено, что жизнедеятельность насекомого зависит от размножающейся на нем бактерии. Поэтому ученые БГУ изучают способ борьбы с тлей через бактерии-симбионты. Инновационным является применение геномного исследования ДНК этого микроорганизма. Его расшифровка позволит понять причины мутаций и процесс формирования устойчивости и чувствительности бактерии к более экологичным препаратам. Также изучение генома в будущем приведет к разработке эффективного биологического средства против тли.
Исследования такого характера не проводились ранее в мире. Это первая высокотехнологичная научная работа, при которой используются в том числе биоинформационные технологии.
Белорусские ученые используют биоматериал тли и бактерии фауны Беларуси. Но вредитель быстро мигрирует, поэтому результаты научной работы будут актуальны для борьбы с насекомым в различных странах и позволят в будущем решать задачи современной геномики и эпигеномики.
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