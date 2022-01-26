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ЭКОНОМИКА РБ
ВОССТАНОВЛЕНА РАБОТА СЕРВИСА ОНЛАЙН-ПОКУПКИ БИЛЕТОВ БЖД НА ПОЕЗДА С НУМЕРОВАННЫМИ МЕСТАМИ
14:17 26.01.2022
Оформление электронных проездных документов на поезда с нумерованными местами и работа справочных web-ресурсов Белорусской железной дороги восстановлены в полном объеме. Об этом сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).
Между тем работы по восстановлению возможности приобретения электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами продолжаются. О их завершении будет объявлено дополнительно.
Поддержка пользователей при оформлении электронных проездных документов осуществляется Контакт-центром Белорусской железной дороги по телефону 151 или по электронной почте .
Белорусская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.
Как известно, справочные веб-ресурсы БЖД и сервисы оформления электронных проездных документов по техническим причинам стали недоступны 24 января.
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