Количество ремесленников в Беларуси растет. Об этом заявила 26 января 2022 года директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ольга Русинович, комментируя динамику в ремесленной деятельности за 2021 год.

По ее словам, помимо экономической функции, развитие народных промыслов выполняет еще одну важную задачу – популяризацию богатого исторического наследия белорусского народа и его традиций.

«Последовательная работа по созданию благоприятных условий для осуществления ремесленной деятельности ведется в Беларуси без малого два десятилетия.Сегодня ремесленнику не нужно регистрироваться в качестве ИП или юридического лица, выплачивать подоходный налог, вести сложную статистическую отчетность. По сути, достаточно сообщить налоговым органам о своем желании заняться этой деятельностью и раз в год уплачивать сравнительно небольшой сбор. Во многом, благодаря этому, количество граждан, зарегистрированных в качестве ремесленников, увеличивается», – отметила Ольга Русинович, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Она привела данные: за прошлый отчетный период сбор оплатило 50,8 тыс. человек, то есть, на 8,5 тыс. больше. Традиционно ремесленничество более развито в регионах: там сосредоточено ¾ от их числа. В Минске ремесленный сбор уплатило 12,2 тыс. человек.