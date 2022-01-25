Форум МСЭ «Умные устойчивые города: социальная, экономическая и управленческая составляющие» пройдет с 15 по 17 февраля в Минске на площадке Международного центра коммутации РУП «Белтелеком».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, форум предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов, муниципалитетов, телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, производителей телекоммуникационного оборудования, научных и проектных институтов, разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций государств-членов, членов секторов и ассоциированных членов МСЭ.

Совместно с форумом будут проведены собрания Региональных групп Исследовательских комиссий МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (РегГр-ВЕЦАЗ).

Форум пройдет в гибридном формате (физический + онлайн) на русском языке.

Форум организован Международным союзом электросвязи совместно с ОАО «Гипросвязь» и при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.